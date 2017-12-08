شركة سيمنس الألمانية تعلن عن وظائف شاغرة بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سيمنس الألمانية الدولية عن توافر وظائف شاغرة للسعوديين، بفروع الشركة والشركات المتعاقدة معها المتواجدة بالرياض والدمام.

الوظائف متوافرة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات، والوظائف المتاحة هي :

1- مسؤول جدولة الموقع بمشروع المترو بالرياض، لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات الهندسة، وإدارة المشاريع.

2- مدير مستودع بالدمام لحملة شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص ذي الصلة.

وقالت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني وذلك بدءًا من تاريخ5 ديسمبر 2017م.

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