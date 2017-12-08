” قرقاش ” يطالب منظمات حقوق الإنسان بمتابعة جرائم ” الحوثي “

أبوظبي(صدى):

طالب الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، منظمات حقوق الإنسان بمتابعة الأوضاع في اليمن، وانتهاكات الحوثيين في حق الشعب اليمني.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” من المهم أن تتابع المنظمات الحقوقية والإنسانية التصفيات التي يقوم بها الحوثي في صنعاء إثر إنتفاضتها على جورهم، لا يجب أن يغيب عن هذه المنظمات هذا السجل الإجرامي ” .

وتابع: ” برغم سيطرة الحوثي على العاصمة إلا أنه يعاني فقدان الغطاء السياسي في المرحلة القادمة، أصبح عاريا بواقعه الجديد، مليشيا طائفية ناهبة سارقة، أركان سلطتها الخوف والسلاح ” .

واستكمل في تغريدة أخرى: ” اليمن مقدم على خريطة وتضاريس سياسية جديدة، عنوان المرحلة يجب أن يكون توحيد الصف ضد الحوثي، المليشيا أصبحت مكشوفة يمنيا وإقليميا ودوليا. بطشها في صنعاء مؤشر سقوطها ” .

ويُذكر أن الأيام الماضية شهدت تطورات سريعة على ساحة الأازمة اليمنية، حيث قتلت جماعة الحوثي الإيرانية الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، عقب قيامه بشن هجمات ضدهم لتطهير اليمن من جرائمهم.

وتتجدد الاشتباكات بين ميليشيات الحوثي الإيرانية، والقوات الشرعية اليمنية، باستمرار منذ مقتل علي عبد الله صالح، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى في صفوف جماعة الحوثي، وصفوف المدنيين في اليمن.