بالفيديو.. مواطنون يكشفون تفاصيل احتيال مكاتب استقدام العمالة المنزلية
كشف عدد من المواطنين حقيقة تعرضهم لأعمال احتيال ونصب من قبل مكاتب استقدام وهمية ، عقب لجوئهم إلى الجهات الحكومية المعنية ولكن دون جدوى.
وأكد أحد المواطنين ، احتيال صاحب مكتب استقدام وهمي عليه ، وحصوله على أموال من قرابة 133 شخصا ، ومن ثم هرب إلى خارج المملكة بحجة تفعيل التعامل مع الإنتربول.
وأوضحت مواطنة تدعى ” أم نورة ” تعرضها للاحتيال بدفع مبلغ مقابل استقدام عاملة منزلية ، ولكنها فوجئت بعدها بإغلاق المكتب وعدم استجابتهم لاتصالاتها.
ورفع مواطن بلاغا رسميا على موقع ” مساند ” التابع لوزارة العمل ، عن تعضه للاحتيال من مكتب استقدام.
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