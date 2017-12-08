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بالفيديو.. مواطنون يكشفون تفاصيل احتيال مكاتب استقدام العمالة المنزلية

بالفيديو.. مواطنون يكشفون تفاصيل احتيال مكاتب استقدام العمالة المنزلية
علي القحطاني(صدى):

كشف عدد من المواطنين حقيقة تعرضهم لأعمال احتيال ونصب من قبل مكاتب استقدام وهمية ، عقب لجوئهم إلى الجهات الحكومية المعنية ولكن دون جدوى.

وأكد أحد المواطنين ، احتيال صاحب مكتب استقدام وهمي عليه ، وحصوله على أموال من قرابة 133 شخصا ، ومن ثم هرب إلى خارج المملكة بحجة تفعيل التعامل مع الإنتربول.

وأوضحت مواطنة تدعى ” أم نورة ” تعرضها للاحتيال بدفع مبلغ مقابل استقدام عاملة منزلية ، ولكنها فوجئت بعدها بإغلاق المكتب وعدم استجابتهم لاتصالاتها.

ورفع مواطن بلاغا رسميا على موقع ” مساند ” التابع لوزارة العمل ، عن تعضه للاحتيال من مكتب استقدام.


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