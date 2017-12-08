توقعات بانفجار الغضب الفلسطيني بعد صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

القدس(صدى):

شهدت فلسطين أمس الخميس، إضراب شامل عم أرجاء الأراضي الفلسطينية، وقد اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بمناطق مختلفة أسفرت عن أكثر من 20 جريح.

وتشير الأجواء إلى تصاعد العنف مرة أخرى، بعد صلاة الجمعة اليوم، بعد دعوة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ” حماس ” إلى ” انتفاضة جديدة ” بفلسطين احتجاجا على قرار ترامب.

كما يتوقع، قيام مظاهرات احتجاجية في الدول الإسلامية خاصة تركيا وماليزيا، بعد مظاهرات تركيا وباكستان والأردن أمس، هاتفين ” الموت لإسرائيل ” .

يذكر أن، التوقعات تتجه نحو باحة المسجد الأقصى لقيام مظاهرات الفلسطينيين، بعد الصراعات التي شهدتها القدس الشرقية أمس.