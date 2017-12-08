تقلب أسعار ” بتكوين ” بعد ارتفاعات قياسية

عادل الحربي(صدى):

تراجعت العملة الرقمية ” بتكوين ” بنسبة 14% خلال ساعات قليلة من تجاوزها 17 ألف دولار ، صباح اليوم الجمعة ، حيث سجلت خلال تعاملات اليوم نسبة 9.60% إلى 15236 دولارا ، بخسائر من مستوى 14566 دولارا قد بلغته في وقت سابق.

وهطبت ” بتكوين ” بشكل حاد إلى 15 ألفا ، خلال تعاملات أمس الخميس بعد تجاوزها 19 ألف دولار ، وذلك بعد ضغط بنوك كبرى ليتم إطلاق عقود آجلة للعملة الرقمية.

وجاءت هذه التقلبات بعد تجاوز ” بتكوين ” مستوى 12 ألف دولار لأول مرة ، خلال تعاملات الثلاثاء من هذا الأسبوع.