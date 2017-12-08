شركة أريسكون تعلن عن وظائف هندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أريسكون المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، عن وظائف هندسية شاغرة ، لحملة البكالوريوس ، ودرجة الماجيستير في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وذكرت الشركة الوظائف المتاحة على مسمى :

– رئيس حلول الشبكات : درجة البكالوريوس في تخصصات ” إدارة الأعمال ، أو الهندسة ” .

– مهندس التكامل – تمكين الخدمة : : درجة البكالوريوس في تخصصات ” الهندسة ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

– مهندس تكامل التكنولوجيا : درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

وأشارت الشركة أن التقديم بدءا من تاريخ 7 ديسمبر الجاري على موقعها الإلكتروني التالي: اضغط هنـــــــــــا.