” غرفة الرياض ” تتيح عدة وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض،اليوم، عددًا من الوظائف الشاغرة للسعوديات، لدى شركتين بالقطاع الخاص، هي: “ أسواق المرجان السعودية – شركة مجموعة السلام الطبية ” .

وأكدت الغرفة أن الوظائف تشترط على المتقدمين، ضرورة حمل درجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة.

وتتضمن، “ بائعات، ومصففة ملابس، وموظفة استقبال، ومنسقة مركز اتصال، وفنية تمريض، وأخصائية تمريض، وأخصائية جودة، وأخصائية تدريب وتطوير ” .

وأكدت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر فرع السيدات بغرفة الرياض- طريق الملك عبدالله، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017م، ولمدة يومين، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وللاستفسار يرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0114567278)- سنترال: (0114942333) تحويلة (106 – 107).

ولتقديم طلب التوظيف، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــــــــــــا.