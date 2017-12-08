بالفيديو.. مريم حسين تطلب العفو من ربها ” الله يسامحني “

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة مريم حسين جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق سناب شات مقطع فيديو وهي تتحدث عن الأكل وتطلب العفو من الله .

وقالت مريم في الفيديو ” يعجبني هذا الطبق اللي يسمونه مطبق .. الأكل خرافي بالذات انهم يحطون مع الرز قطع برتقال مع الحامض عن جد رهيب ” أنا قاعدة أتكلم ببطئ لاني دبيت دب في الأكل الله يسامحني ” .