بالفيديو.. مريم حسين تطلب العفو من ربها ” الله يسامحني “
شاركت الفنانة مريم حسين جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق سناب شات مقطع فيديو وهي تتحدث عن الأكل وتطلب العفو من الله .
وقالت مريم في الفيديو ” يعجبني هذا الطبق اللي يسمونه مطبق .. الأكل خرافي بالذات انهم يحطون مع الرز قطع برتقال مع الحامض عن جد رهيب ” أنا قاعدة أتكلم ببطئ لاني دبيت دب في الأكل الله يسامحني ” .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1292 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يتوب عليكي يامريم حسين ويعفو عنكي
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2551 ] نشر منذ 42 دقيقة
منتي صاحية و مغرورة و ربنا يصلحك و يهديكي