بالفيديو.. تركي العجمة يعلق على انضمامه لاتحاد كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

بعد إصدار بيان اتحاد كرة القدم بضم الإعلامي تركي العجمة لعضويته، أعرب العجمة عن سعادته بهذا القرار عبر برنامجه ” كورة ” على قناة روتانا الخليجية أمس، قائلا ” أصدرنا قرار عام في برنامج كورة بوجود فقرة يومية اسمها كيف تحب اتحاد كرة القدم ” .

وأضاف، ” 17 يوم مخصصة في حب اتحاد القدم ” ، وأكمل ” اتحاد القدم خط أحمر ببرنامج كورة ” .

وتابع ” أعظم قرارات هي قرارات اتحاد القدم .. أعظم البرامج هي برامج اتحاد القدم .. أعظم استراتيجيات هي استراتيجيات اتحاد القدم ” .