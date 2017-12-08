بالفيديو.. تركي العجمة يعلق على انضمامه لاتحاد كرة القدم
بعد إصدار بيان اتحاد كرة القدم بضم الإعلامي تركي العجمة لعضويته، أعرب العجمة عن سعادته بهذا القرار عبر برنامجه ” كورة ” على قناة روتانا الخليجية أمس، قائلا ” أصدرنا قرار عام في برنامج كورة بوجود فقرة يومية اسمها كيف تحب اتحاد كرة القدم ” .
وأضاف، ” 17 يوم مخصصة في حب اتحاد القدم ” ، وأكمل ” اتحاد القدم خط أحمر ببرنامج كورة ” .
وتابع ” أعظم قرارات هي قرارات اتحاد القدم .. أعظم البرامج هي برامج اتحاد القدم .. أعظم استراتيجيات هي استراتيجيات اتحاد القدم ” .
شاهد تعليق #تركي_العجمة بعد انضمامه لعضوية اتحاد كرة القدم#كورة_روتانا pic.twitter.com/iXmkrjJCMV
— برنامج كورة (@korarotana) ٧ ديسمبر، ٢٠١٧
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2551 ] نشر منذ 46 دقيقة
انت انسان متعصب اتمني ازالتك من الاتحاد