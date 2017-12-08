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بالفيديو.. تركي العجمة يعلق على انضمامه لاتحاد كرة القدم

بالفيديو.. تركي العجمة يعلق على انضمامه لاتحاد كرة القدم
ماجد محمد(صدى):

بعد إصدار بيان اتحاد كرة القدم بضم الإعلامي تركي العجمة لعضويته، أعرب العجمة عن سعادته بهذا القرار عبر برنامجه ” كورة ” على قناة روتانا الخليجية أمس، قائلا ” أصدرنا قرار عام في برنامج كورة بوجود فقرة يومية اسمها كيف تحب اتحاد كرة القدم ” .

وأضاف، ” 17 يوم مخصصة في حب اتحاد القدم ” ، وأكمل ” اتحاد القدم خط أحمر ببرنامج كورة ” .

وتابع ” أعظم قرارات هي قرارات اتحاد القدم .. أعظم البرامج هي برامج اتحاد القدم .. أعظم استراتيجيات هي استراتيجيات اتحاد القدم ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2551 ] نشر منذ 46 دقيقة

انت انسان متعصب اتمني ازالتك من الاتحاد

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