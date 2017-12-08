دراسة.. حبوب منع الحمل تؤدي الإصابة بالسرطان

كوبنهاجن(صدى):

أشارت دراسة جديدة في جامعة كوبنجاهن ، أن استخدام النساء حبوب منع الحمل ، ترفع خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بنسبة 38% ، خاصة إذا كان استهلاكها يتم في فترات طويلة.

واعتمدت الدراسة على بيانات 1.8 مليون امرأة تحت سن 50 عاما في الدانمارك ، خلال فترة طويلة وصلت إلى 11 عاما كمعدل ، موضحة أن خطر سرطان الثدي يزداد كلما تناولت المرأة موانع حمل هرمونية ، ويرتفع بنسبة 20% بين من لا يزلن يتناولن هذه الموانع.

وأوضحت الدراسة ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 9% للنساء اللائي يتناولن الحبوب لفترة لم تتجاوز عاما ، بينما يرتفع بنسبة 38% لمن يتعاطى منهم لمدة 10 سنوات.

وأكدت الدراسة ، بقاء الخطر قائما للسيدات اللائي أقلعوا عن التعاطي ، لمدة تزيد عن خمس سنوات ، لمدة خمس سنوات أخرى تالية لقرار الإقلاع.

وذكرت الدراسة أن من بين 100 ألف امرأة تستخدم حبوب منع الحمل ، توجد 68 إصابة بسرطان الثدي ، بينما لا تزيد النسبة عند العدد ذاته من النساء اللائي لا يستخدمن هذه الحبوب ، عن 55 حالة.