” الإرياني ” : انتهاكات الحوثيين في صنعاء إبادة جماعية

فهمي محمد(صدى):

وصف معمر الإرياني ، وزير الإعلام اليمني ، مساء أمس الخميس ، انتهاكات الحوثيين لمواطني العاصمة صنعاء ب ” الإبادة ” ، وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد ” الإرياني ” تعرض الشعب اليمني لأبشع أنواع الانتهاكات من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية ، معتبرا حجب الحوثيين لمواقع التواصل الاجتماعي محاولة لعزل اليمنيين عن العالم ، وإخفاء الجرائم التي ترتكبها بحقهم.

وأوضح ” الإرياني ” تنفيذ الحوثيين لحملات مداهمة وتفتيش منازل معارضيهم ، واعتقال المئات ، وتنفيذ إعدامات ميدانية كثيرة دون وجه حق.