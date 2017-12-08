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” الإرياني ” : انتهاكات الحوثيين في صنعاء إبادة جماعية

” الإرياني ” : انتهاكات الحوثيين في صنعاء إبادة جماعية
فهمي محمد(صدى):

وصف معمر الإرياني ، وزير الإعلام اليمني ، مساء أمس الخميس ، انتهاكات الحوثيين لمواطني العاصمة صنعاء ب ” الإبادة ” ، وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد ” الإرياني ” تعرض الشعب اليمني لأبشع أنواع الانتهاكات من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية ، معتبرا حجب الحوثيين لمواقع التواصل الاجتماعي محاولة لعزل اليمنيين عن العالم ، وإخفاء الجرائم التي ترتكبها بحقهم.

وأوضح ” الإرياني ” تنفيذ الحوثيين لحملات مداهمة وتفتيش منازل معارضيهم ، واعتقال المئات ، وتنفيذ إعدامات ميدانية كثيرة دون وجه حق.


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