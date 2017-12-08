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أسباب تجعلك لا تشرب القهوة على معدة خالية

أسباب تجعلك لا تشرب القهوة على معدة خالية
نورة الشهري(صدى):

يفضل الكثير من الناس تناول فنجان القهوة في الصباح ،لتمنحهم مزيد من الطاقة ، فرغم فوائد القهوة المتعددة كتحسين الذاكرة وتسهيل عملية الإخراج وتخفيف الآلام ،إلا أن تناول القهوة على معدة خالية يجلب أضرار أكثر من الفوائد .

يتسبب شرب القهوة قبل الإفطار في الإضرار بجدار المعدة ، ويؤدي إلى زيادة الحمض بالمعدة ، وقد يؤثر على القولون العصبي وزيادة سرعة ضربات القلب والشعور بالقلق ، كما أنه يؤذي الغدة الكظرية .

يعتقد البعض أن شرب القهوة على معدة خالية يعالج الإمساك وهذا خطأ شائع ، فالماء هو الذي يمكنه أن يعالج هذه المشكلة .


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