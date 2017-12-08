قبل صلاة الجمعة.. قوات الاحتلال تعزز جنودها في ” القدس “

القدس(صدى):

استعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة؛ لمواجهة التظاهرات المتوقع حدوثها عقب صلاة الجمعة في شوارع القدس الشرقية.

ونشر الاحتلال مئات الجنود الإضافية في القدس الشرقية؛ عقب دعوة عدد من الفصائل الفلسطينية إلى ” انتفاضة جديدة ” في الأراضي الفلسطينية وإشعال المواجهات في جميع مناطق التماس في القدس والضفة وقطاع غزة.

واندلعت الاشتباكات أمس، بين عدد من الفلسطينيون وقوات الاحتلال؛ على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي، بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأربعاء الماضي.