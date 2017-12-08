فهد الروقي يشن هجوما حادا على وزير الرياضة الكويتي

طلال الغامدي(صدى):

هاجم الكاتب الرياضي وعضو لجنة تحكيم شاعر العرب، فهد الروقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” وزير الرياضة الكويتي، خالد الروضان.

وقال الروقي في تدشينه: ” الرجال يفخرون بكرامتهم وأنت ولدت ذنبا وعشت ذنبا وستموت ذنبا ” .

وأضاف: ” كبف لسفيه مثلك يعتلي هرم الشباب والرياضة في الكويت الحبيبة ” .

واختتم: ” ليس له تاريخ في الرياضة الكويتية سوى دورة رمضانية يشبع بها إدمانه للتصوير حتى أصبحت الصحافة هناك تطلق عليه (فريان الكويت) ” .