  • الجمعة 8

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. فهد الروقي يشن هجوما حادا على وزير الرياضة الكويتي

فهد الروقي يشن هجوما حادا على وزير الرياضة الكويتي

فهد الروقي يشن هجوما حادا على وزير الرياضة الكويتي
طلال الغامدي(صدى):

هاجم الكاتب الرياضي وعضو لجنة تحكيم شاعر العرب، فهد الروقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” وزير الرياضة الكويتي، خالد الروضان.

وقال الروقي في تدشينه: ” الرجال يفخرون بكرامتهم وأنت ولدت ذنبا وعشت ذنبا وستموت ذنبا ” .

وأضاف: ” كبف لسفيه مثلك يعتلي هرم الشباب والرياضة في الكويت الحبيبة ” .

واختتم: ” ليس له تاريخ في الرياضة الكويتية سوى دورة رمضانية يشبع بها إدمانه للتصوير حتى أصبحت الصحافة هناك تطلق عليه (فريان الكويت) ” .

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *