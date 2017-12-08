بالفيديو.. تعزيزات عسكرية سعودية ضخمة تصل إلى محافظة المهرة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة لقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة، يوم أمس الخميس محافظة المهرة – جنوب شرق اليمن .

وأوضحت المصادر أن عدد من القواطر المحملة بالآليات العسكرية والمصفحات وصلت محافظة المهرة قادمة من عدن وتوجهت صوب مطار المدينة .

وتوقع المصدر أن القوات التي وصلت من المقرر أن تتمركز في مواقع هامة بالمحافظة وفي مقدمتها مطار المحافظة وميناء ومنفذ المحافظة .