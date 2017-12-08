بالفيديو.. تعزيزات عسكرية سعودية ضخمة تصل إلى محافظة المهرة اليمنية
كشفت مصادر يمنية عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة لقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة، يوم أمس الخميس محافظة المهرة – جنوب شرق اليمن .
وأوضحت المصادر أن عدد من القواطر المحملة بالآليات العسكرية والمصفحات وصلت محافظة المهرة قادمة من عدن وتوجهت صوب مطار المدينة .
وتوقع المصدر أن القوات التي وصلت من المقرر أن تتمركز في مواقع هامة بالمحافظة وفي مقدمتها مطار المحافظة وميناء ومنفذ المحافظة .
سعيد الشهراني[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 38 دقيقة
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واقطع يد المجوس عبدة إيران من أرض المسلمين، اللهم أعن دولتنا على أعدائها وانصرنا عليهم يا رب العالمين، يا رب تنتهي هذه الحرب بنصر أهل السنة والجماعة وأن تعيد جنودنا المرابطين على الحدود بصحة وسلامة يا رب العالمين