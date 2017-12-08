تعرف على الطريقة الآمنة للتخلص من الصداع النصفي

نورة الشهري(صدى):

تشير التقارير الطبية، بأن مرض الصداع النصفي مازال مجهولا لدى الأطباء، وهو أكثر الأمراض آلام؛ حيث أنه سابع الأسباب للإعاقة حول العالم.

وكشفت دراسات حديثة، أن زيت ” اللافندر ” له القدرة على علاج الصداع النصفي، وهو من الطرق الطبيعية الآمنة.

وقالت، أن ” اللافندر ” يحتوي على مكونات تعمل على تمدد الأوعية الدموية في مناطق الدماغ، مما يساعد على خفض حدة الصداع النصفي، بالإضافة إلى أنه يقلل من الاكتئاب ويحسن الحالة المزاجية.

ولذا تنصح الدراسات، باستنشاق زيت ” اللافندر ” لمدة 15 دقيقة يوميا، بإضافة ثلاث قطرات من الزيت إلى ماء في درجة الغليان؛ ثم استنشاق بخار الزيت، أو وضع قطرات الزيت على قطعة قماش واستنشاقه.