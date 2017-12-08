عودة إمامة المصلين من ” محراب الرسول ” بعد انقطاع دام 25 عام

عادل الحربي(صدى):

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أن أئمة المسجد النبوي الشريف سيعودون لإمامة المصلين من محراب الرسول الكريم، داخل الروضة الشريفة، بداية من صلاة الجمعة اليوم.

وكانت الإمامة قد إنقطعت منذ 25 عام لتعود من جديد اليوم، باعثة الفرحة في نفوس الكثيرين، ليتبارك الجميع بالصلاة بذلك المكان المقدس.

ويقع شرق المحراب النبوي، القبر الشريف، وغربه المنبر، ومكتوب في جانبه الغربي ” هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ، وقد أحدثه عمر بن عبد العزيز، في المكان الذي اتخذه الرسول مصلى، بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة الشريفة.

وقبل ذلك كانت الصلوات تقام في المحراب العثماني، الذي يقع في مقدمة المسجد النبوي، بجدار القبلة، وقد أحدثه الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه.