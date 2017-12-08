كلب يحمل جثة طفل حديث الولادة بفمه لإطعامه لجرائه

نيودلهي(صدى):

يشهد محيط مستشفى في قرية جوبالجاني في ولاية ماديا براديش الهندية ، حالة من السخط والغضب بين الأهالي عقب رصد كلب ضال يهرب في الشارع وفي فمه جثة طفل حديثة الولادة لإطعامه لجرائه.

وذكرت تقارير محلية هندية ، أن الطفل لم يتم التعرف عليه، وبدأ رجال الشرطة تحقيقا معرفة هوية الطفل، حيث عثروا على الجثة، لكنها كانت في حالة مروعة، ومع ذلك تم إرسالها إلى قسم التشريح.

ويشار إلى أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، فقد عثر كلب آخر الشهر الماضي على طفل متوفي في مادهيا براديش.