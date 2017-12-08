” يوتيوب ” يقدم خدمة ” ريمكيس ” العام المقبل

متابعات(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، أن موقع التواصل الاجتماعي ” يوتيوب ” يسعى لتقديم خدمة جديدة تسمى ” ريمكيس ” وهي خدمة بث موسيقى مدفوعة، في العام الميلادي الجديد 2018. بحسب ما ذكرته شركة ” بلومبرغ ” .

وذكرت الشركة، أن موقع ” يوتيوب ” وقع على اتفاق مع شركة ” وارنر ميوزيك جروب ” للتسجيلات، في حين يجري كلا من ” سوني ميوزيك إنترتينمنت ” و ” يونيفيرسال ميوزيك جروب ” و ” ميرلين ” ، و ” هو كونسورتيوم ” مناقشات مع موقع ” يوتيوب ” .

يذكر أن، الخدمة الجديدة ” ريمكيس ” ستناقش مع عروض مماثلة من ” سبوتيفاي ” وشركة ” آبل ” .