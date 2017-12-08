مطالبات لشركات التأمين بفرض نسبة التحمل على الأعمار الصغيرة الأكثر تهورا ً

حمود العنزي(صدى):

شهدت هذه الفترة اعتراضات من عملاء شركات التأمين ،المؤمنون على مركباتهم باعتبارهم متضررين من نسبة تحمل تكلفة عند وقوع الحوادث ،فهم مرغمين على دفع مبلغ مالي قدره من 1000 إلى 3000ريال ، مما يجعلهم يلجئون في كثير من الأحيان لتصليح مركباتهم خارج التأمين .

وقال عادل العيسى المتحدث الإعلامي لشركات التأمين أن نسبة التحمل التي تفرضها شركات التأمين هدفها الأساسي زيادة وعي العملاء حرصاً منها على تقليل نسبة الحوادث .

وأوضح صلاح الجبير رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية أن شركات التأمين تعطي لعملائها عدة اختيارات بشأن نسبة التحمل وتتراوح بين 1000 ريال إلى 5000 ريال ،مؤكدا أن شركات التأمين تجعل نسبة التحمل لصالح العميل فكلما زادت نسبة التحمل كلما قل السعر على العميل .

وقال جمعان الحاوي خبير في قطاع التأمين أن شركات التأمين يجب أن تفرض نسبة التحمل على الأعمار الصغيرة باعتبارهم الأكثر تهورا ً ، ولكن من الخطأ أن تعمم نسبة التحمل على جميع الأعمار ومن المنتظر أن تقوم شركات التأمين على إعادة النظر في هذا الأمر .

وأضاف الحاوي أن شركات التأمين تمتلك العديد من الأوراق والوثائق غير مصنفة وفقا للأعمار ، لذا تتزايد الشكاوي والاعتراضات من قبل العملاء .