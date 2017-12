بالفيديو.. ” ترامب ” يتباهى بقراره بشأن القدس.. ويؤكد: أوفيت بوعدي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الجمعة، رسالة إلى إسرائيل مفادها أنه التزم بوعده الذي قطعه بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، على عكس الأخرون في إشارة إلى رؤساء أمريكا السابقون.

ونشر ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” فيديو يظهر فيه كل من بيل كلينتون، و جورج بوش الأبن، وباراك أوباما، وهم يقطعون على أنفسهم وعود بأنهم سيعترفون بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلا أنه لم يكن هناك اعتراف رسمي منهم بذلك.

وتباهى ” ترامب ” بقراره، حيث تضمن الفيديو أيضًا لحظة اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل معلقًا: ” لقد أوفيت بوعدي في حملتي الانتخابية، بينما الآخرون لم يفوا ” .

يُذكر أن الرئيس الأمريكي، أعلن الأربعاء الماضي، عن اعتراف بلاده بشكل رسمي بالقدس كعاصمة لإسرائيل، مما نتج عنه غضب اجتاح العالم العربي وفلسطين، وعددًا من الدول الأوروبية التي رفضت قرار ترامب.

I fulfilled my campaign promise – others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ

