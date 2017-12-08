” آبل ” تعلن عن إصدار 3 هواتف جديدة العام المقبل

طوكيو(صدى):

أعلنت شركة ” آبل ” عن إصدار ثلاثة هواتف ” آي فون ” جديدة خلال العام الجديد 2018، بحسب ما نشرته صحيفة ” نيكي ” اليابانية.

وقالت الصحيفة، أن ” الشركة سوف تطلق هاتفين بقياس شاشة 6.3 إنش وآخر بقياس شاشة 5.8 إنش، وشاشات (OLED)، بالإضافة إلى هاتف شاشة من قياس 6.1 إنش ونوعية (LCD).

وتعد شاشات (OLED) ذات كفاءة عالية وتقدم ألوان عديدة وأكثر إشراقا من حيث الطاقة.

وأوضحت الصحيفة بأن الهاتف الذي يحتوي على شاشة (LCD) سوف يأتي بغلاف خلفي من المعدن، مما يعني أن هذا الهاتف قد لا يكون مثل الهواتف الصادرة من قبل لهذا العام من حيث التقنيات.