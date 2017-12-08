بالفيديو.. شاب يخاطر بحياته لانقاذ أرنب

واشنطن(صدى):

أقدم شاب أمريكي على المخاطرة بحياته ، وظل منتظر على حافة غابة شجرية مشتعلة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل إنقاذ أرنب بري كاد يلقى مصيرا مأساويا.

وأظهر مقطع فيديو متداول الأرنب وهو يجري بغير هدف، ويدخل في وسط النيران، لتظهر ملامح القلق والتوتر على الشاب الذي ظل منتظرا بجوار اللهب، ولدى اقتراب الأرنب منه انقض عليه وأمسك به لينقله إلى مكان آمن.