بالفيديو.. شاب يخاطر بحياته لانقاذ أرنب
أقدم شاب أمريكي على المخاطرة بحياته ، وظل منتظر على حافة غابة شجرية مشتعلة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل إنقاذ أرنب بري كاد يلقى مصيرا مأساويا.
وأظهر مقطع فيديو متداول الأرنب وهو يجري بغير هدف، ويدخل في وسط النيران، لتظهر ملامح القلق والتوتر على الشاب الذي ظل منتظرا بجوار اللهب، ولدى اقتراب الأرنب منه انقض عليه وأمسك به لينقله إلى مكان آمن.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39484 ] نشر منذ 51 دقيقة
سبحان من صخره لهذا الأرنب الضعيف قليل الحيله ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2548 ] نشر منذ 17 دقيقة
ربنا اراد ان ينقذة الشاب سبحان الله