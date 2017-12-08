تعيين مديراً جديداً لـ ” سيتي جروب ” في المملكة

نايف السالم(صدى):

قام بنك ” سيتي جروب ” بتعيين ماجد الحسون رئيسًا جديدًا للخدمات المصرفية الاستثمارية في السعودية، حسب ما ذكرته صحيفة ” وول ستريت ” اليوم.

وأعزم الحسون أنه سوف يقوم بالتركيز على العمل مع كيانات القطاع العام في السعودية، والشركات الكبيرة المحلية والمتعددة الجنسية.

وتسعي ” سيتي جروب ” لتعيين 20 موظفًا جديدًا، للعمل في المصرفية الاستثمارية، وأيضًا وسطاء بالأسهم والديون، ومحللي أبحاث الأسهم، خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد حصلت ” سيتي جروب ” أبريل الماضي على تراخيص للعمل في السعودية، بأنشطة التعامل بصفة التعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.