تعيين مديراً جديداً لـ ” سيتي جروب ” في المملكة
قام بنك ” سيتي جروب ” بتعيين ماجد الحسون رئيسًا جديدًا للخدمات المصرفية الاستثمارية في السعودية، حسب ما ذكرته صحيفة ” وول ستريت ” اليوم.
وأعزم الحسون أنه سوف يقوم بالتركيز على العمل مع كيانات القطاع العام في السعودية، والشركات الكبيرة المحلية والمتعددة الجنسية.
وتسعي ” سيتي جروب ” لتعيين 20 موظفًا جديدًا، للعمل في المصرفية الاستثمارية، وأيضًا وسطاء بالأسهم والديون، ومحللي أبحاث الأسهم، خلال الفترة المقبلة.
وكانت قد حصلت ” سيتي جروب ” أبريل الماضي على تراخيص للعمل في السعودية، بأنشطة التعامل بصفة التعهد بالتغطية، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.
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