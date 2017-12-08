” التنمية العقاري ” يوضح شروط التنازل عن ” التمويل المدعوم ” للاقارب

عادل الحربي(صدى):

أعلن تركي الدهمش المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقاري، اليوم الجمعة،عن إمكانية تنازل المستفيدين من برنامج ” التمويل المدعوم ” ، عن تمويلهم لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى؛ مؤكدًا أن هناك لجنة خاصة تبحث في هذا الصدد، وتدرس طلبات المستفيدين.

وذكر ” الدهمش ” أنه يمكن تنازل الأفراد عن تمويلهم، وفقًا لعدد من الشروط والمعايير، موضحًا أن أقارب الدرجة الأولى هم: ” الأب والأم وأحد الأبناء وإحدى البنات والإخوان والأخوات ” .

وجاءت الشروط التي أشار إليها ” الدهمش ” كالتالي:

– أن يكون المتنازل أحد المستحقين في قوائم الصندوق العقاري.

– أن يكون المتنازل له موظفاً أو موظفة على رأس العمل.

– أن يكون لدى المتنازل له الملاءة المالية والائتمانية والقدرة على السداد.

– لا يمكن التنازل لشخص سبق له الاقتراض من الصندوق في فترة سابقة.

– إمكانية التنازل للأب.

– إمكانية التنازل للابن المتزوج (21 عاماً).

– إمكانية التنازل للابن الأعزب (24عاماً).

– إمكانية التنازل للأخ المتزوج (21 عاماً).

– إمكانية التنازل للأخ الأعزب (24 عاماً).

– إمكانية التنازل للمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان.

– إمكانية التنازل للأرملة (أما أو أختا أو ابنة).

– إمكانية التنازل للأخت أو الابنة التي تجاوزت 40 عاماً ولم تتزوج.

– إمكانية التنازل للأخت أو الابنة المتزوجة من غير سعودي الجنسية.