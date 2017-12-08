سياسي حوثي يروي تفاصيل جديدة حول مقتل ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

كشف إسماعيل الجعلي أمين عام حزب المستقبل ، تفاصيل جديدة حول مقتل الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح ، مؤكدا أن ” صالح ” كان محاصرا في منزله قبل ساعات من مقتله.

وأكد ” الجعلي ” أنه زار ” صالح ” قبل مقتله بيوم واحد ، ليعرض عليه مطالب الحوثيين لوقف القتال بينهما ، موضحا رفض صالح تسليم نفسه للحوثيين مفضلا موته عن تنفيذ مطلب هكذا.

وأشار ” الجعلي ” إن صالح قتل أثناء موجهاته مع الحوثيين داخل منزله بمنطقة حدة في صنعاء ، نافيا كل ما ورد حول فيديو مقتل صالح خارج منزله كونه كان محاط بأسوار حول منزله.

وأوضح ” الجعلي ” أنه عندما خرج من منزل صالح ، كان القتال وإطلاق الرصاص مستمرا طيلة الليل ، إلا أن فوجئ باليوم التالي بسماع خبر مقتله.