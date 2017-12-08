مصر تُحبط مخطط إخواني لاستغلال أزمة ” القدس ” وإثارة الفوضى

القاهرة(صدى):

نجحت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، في إحباط مخطط لجماعة الإخوان المسلمين؛ لاستغلال قرار الرئيس الأمريكي بنقل سفارته في فلسطين إلى القدس وإثارة الفتن والفوضى في البلاد.

وأوضحت ” الداخلية ” في بيان لها أن أحد الأشخاص قام ببث فيديو تحريضي عبرشبكة الأنترنت؛ لدعوة المواطنين المصريين للتظاهر، بالإضافة لقيام حركة أخرى تابعة للإخوان تسمى “غلابة” بالدعوة أيضًا للتظاهر.

واثبت التحريات أن صاحب الفيديو التحريضي يدعى ياسر عبدالحليم أحمد عبدالحفيظ، هارب بتركيا؛ وهو مؤسس حركة غلابة، ونجحت قوات الأمن في تحديد وضبط العناصرالتي كان من المقرر مشاركتها في التخطيط والإعداد لتنفيذه، وتتكون المجموعة المحرضة من 4 رجال وأمرأة.

وقالت الداخلية إنه تم ضبط بحوزتهم 50 قطعة من الكتل الإسمنتية المسمارية، كانت سيتم استخدامها؛ لإلقاؤها على المواطنين بغرض إصابتهم، وعلى السيارات لإحداث تلفيات بإطاراتها بهدف تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى.