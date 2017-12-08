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رد فعل غريب من شاب هولندي بعد قرار ترامب بنقل عاصمة إسرائيل للقدس

رد فعل غريب من شاب هولندي بعد قرار ترامب بنقل عاصمة إسرائيل للقدس
أمستردام(صدى):

قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية، إن هناك مقطع فيديو تم تصويره أمام أحد أهم مطاعم أمستردام أسمه ” كوشر فينو ” يمتلكه يهودي هولندي، وثق المقطع أحد المارة.

وأظهر الفيديو رجل يرتدي الوشاح المميز للفلسطينيين و هو يحمل علميّ فلسطين وإسرائيل ثم حمل عصا خشبية و بدأ في تكسير واجهة المحل الزجاجية و هو يصيح “الله أكبر، الله أكبر”، بعد ساعات من إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

وحضرت الشرطة بعد 5 دقائق من تبليغ إدارة المطعم و حاولت تهدئة الرجل دون جدوى، فاضطروا لاستخدام رذاذ الفلفل و طرحوه أرضاً ثم ألقوا القبض عليه و التحقيقات الآن قائمة، حيث تقول أحد المنظمات اليهودية أن ذلك تصرف إرهابي ولا تزال التحقيقات قائمة.


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