علا الفارس بعد قرار الـ ” MBC ” بإيقافها عن العمل: ” أحب السعودية وأهلها ” 

نايف السالم(صدى):

قالت الإعلامية الأردنية علا الفارس، إنها تحب السعودية تعليقا على مهاجمة البعض لها بعد تغريدة نشرتها عبر حسابها اعتبرها السعوديون مسيئة للمملكة.

ودونت علا الفارس خلال التغريدة ” بعد زيارته لنا .. ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني .. هلا بالخميس! “.

واعتبر السعوديون التغريدة انتقادًا لزيارة ترامب الأخيرة للمملكة وأطلق المغردون وسماً على تويتر باسم ” علا الفارس تسيء إلى السعودية ” انتقدوا فيه هذه التغريدة قبل تعديلها.

وكانت علا الفارس أثارت غضب السعوديين بعد نشرها تغريده عبر حسابها على ” تويتر ” علقت خلالها على إعلان أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل حيث أعتبرها المغردون مسيئة للمملكة.