علا الفارس بعد قرار الـ ” MBC ” بإيقافها عن العمل: ” أحب السعودية وأهلها ”
قالت الإعلامية الأردنية علا الفارس، إنها تحب السعودية تعليقا على مهاجمة البعض لها بعد تغريدة نشرتها عبر حسابها اعتبرها السعوديون مسيئة للمملكة.
ودونت علا الفارس خلال التغريدة ” بعد زيارته لنا .. ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني .. هلا بالخميس! “.
واعتبر السعوديون التغريدة انتقادًا لزيارة ترامب الأخيرة للمملكة وأطلق المغردون وسماً على تويتر باسم ” علا الفارس تسيء إلى السعودية ” انتقدوا فيه هذه التغريدة قبل تعديلها.
وكانت علا الفارس أثارت غضب السعوديين بعد نشرها تغريده عبر حسابها على ” تويتر ” علقت خلالها على إعلان أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل حيث أعتبرها المغردون مسيئة للمملكة.
ذيب الخلا[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 1 ساعة
ولاك اسمعي ياختيارة المستقبل احنا قدمنا كل شئ للخوان العرب الفلسطينيين
وانتم تربطكم مع فلسطين المحتلة حدود ودم شو قدمتم
هاض اللي لاازم تفهمية
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 56 دقيقة
وفقكي الله ياخت علا وصدقا انتي لم تقولي الا الحقيقه
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 56 دقيقة
ابك الحقيقة إنك تحبي جيوبهم و مصرياتهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 12940 ] نشر منذ 55 دقيقة
لولا خوفها من طردها من القناة وتخسر فلوسها كان قالت لكم يا كلاب بعد
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 30 دقيقة
يالله رضاك والجنة كم سعر الخروف
اما انتي ياعلا نقولك عارفينكم زين كما قال اخونا alfahd42
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39482 ] نشر منذ 14 دقيقة
اخرسي .. حبك برص وعشره خرس ,,
,, لانتشرف بك ولا بأمثالك ,, تقلفعي لأهلك لاردك الله ,,