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  3. علا الفارس بعد قرار الـ ” MBC ” بإيقافها عن العمل: ” أحب السعودية وأهلها ” 

علا الفارس بعد قرار الـ ” MBC ” بإيقافها عن العمل: ” أحب السعودية وأهلها ” 

علا الفارس بعد قرار الـ ” MBC ” بإيقافها عن العمل: ” أحب السعودية وأهلها ” 
نايف السالم(صدى):

قالت الإعلامية الأردنية علا الفارس، إنها تحب السعودية تعليقا على مهاجمة البعض لها بعد تغريدة نشرتها عبر حسابها اعتبرها السعوديون مسيئة للمملكة.

ودونت علا الفارس خلال التغريدة ” بعد زيارته لنا .. ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا … الليلة ندين وغدا نغني .. هلا بالخميس! “.
واعتبر السعوديون التغريدة انتقادًا لزيارة ترامب الأخيرة للمملكة وأطلق المغردون وسماً على تويتر باسم ” علا الفارس تسيء إلى السعودية ” انتقدوا فيه هذه التغريدة قبل تعديلها.

وكانت علا الفارس أثارت غضب السعوديين بعد نشرها تغريده عبر حسابها على ” تويتر ” علقت خلالها على إعلان أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل حيث أعتبرها المغردون مسيئة للمملكة.

 

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 1 ساعة

ولاك اسمعي ياختيارة المستقبل احنا قدمنا كل شئ للخوان العرب الفلسطينيين
وانتم تربطكم مع فلسطين المحتلة حدود ودم شو قدمتم
هاض اللي لاازم تفهمية

[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 56 دقيقة

وفقكي الله ياخت علا وصدقا انتي لم تقولي الا الحقيقه

[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 56 دقيقة

ابك الحقيقة إنك تحبي جيوبهم و مصرياتهم

[ عدد التعليقات: 12940 ] نشر منذ 55 دقيقة

لولا خوفها من طردها من القناة وتخسر فلوسها كان قالت لكم يا كلاب بعد

[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 30 دقيقة

يالله رضاك والجنة كم سعر الخروف
اما انتي ياعلا نقولك عارفينكم زين كما قال اخونا alfahd42

[ عدد التعليقات: 39482 ] نشر منذ 14 دقيقة

اخرسي .. حبك برص وعشره خرس ,,

,, لانتشرف بك ولا بأمثالك ,, تقلفعي لأهلك لاردك الله ,,

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