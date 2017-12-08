مفاجأة صادمة بعد تشريح جثمان ” الزوكا ” الذي قتل مع ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

قالت قناة العربية، إن تشريح جثمان أمين عام المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، كشف عن مفاجأة تخص ظروف مقتله، حيث اتضح من خلال التقرير الطبي أنه قتل بست رصاصات اثنتان منها في القلب وأربع في البطن واليد والقدم.

وأضافت المصادر عبر ” العربية ” أن جثمان الزوكا الذي قُتل على يد الحوثيين مع علي صالح، وصل إلى مسقط رأسه في محافظة شبوة شرق اليمن مساء أمس الخميس، وهذه أول جثة تفرج عنها ميليشيات الحوثي من قيادات المؤتمر والقيادات العسكرية التي قتلتها خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن رصاصتي القلب أصيب بهما من مسافة قريبة؛ ما يعني أنه جرى تصفيته من قبل الحوثيين خلال إسعافه داخل أحد المستشفيات من إصابات لحقت به خلال المواجهات.