” الهوساوي ” يكشف تفاصيل جديدة حول تورطه في أحداث 11 سبتمبر 

علي القحطاني(صدى):

أعلنت عميلة متقاعدة بمكتب التحقيقات الفيديرالي ” إف. بي. آي ” أن السعودي المحتجز في سجن جوانتانامو مصطفى الهوساوي للاشتباه بتورطه في هجمات 11 سبتمبر 2001 اعترف لها أثناء التحقيق معه بتحويل أموال، وشراء تذاكر لـ 7 من منفذي الهجمات.

وأوضحت أبيغايل بيركينز، في شهادة (الأربعاء)، أن الهوساوي أكد لها سعادته بخدمة منفذي الهجمات، لكن فريق الدفاع عنه يتمسك بأن المتهم أدلى باعترافاته تحت الضغط، وأنه تعرض لتعذيب في سجون سرية تابعة للاستخبارات المركزية الأمريكية لمدة 3 أعوام، قبل نقله لغوانتانامو في 2006.

وأضافت الصحيفة أن بيركينز أقرت بأنها اطلعت على إفادات الهوساوي لمستجوبيه من عملاء الاستخبارات قبل تحقيقها معه.

ويطعن محاموه في محاكمته أمام محكمة حرب، بدعوى أن الولايات المتحدة لم تكن في حرب ضد تنظيم «القاعدة» إلا بعد وقوع هجمات العام 2001.