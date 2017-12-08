” الهوساوي ” يكشف تفاصيل جديدة حول تورطه في أحداث 11 سبتمبر
أعلنت عميلة متقاعدة بمكتب التحقيقات الفيديرالي ” إف. بي. آي ” أن السعودي المحتجز في سجن جوانتانامو مصطفى الهوساوي للاشتباه بتورطه في هجمات 11 سبتمبر 2001 اعترف لها أثناء التحقيق معه بتحويل أموال، وشراء تذاكر لـ 7 من منفذي الهجمات.
وأوضحت أبيغايل بيركينز، في شهادة (الأربعاء)، أن الهوساوي أكد لها سعادته بخدمة منفذي الهجمات، لكن فريق الدفاع عنه يتمسك بأن المتهم أدلى باعترافاته تحت الضغط، وأنه تعرض لتعذيب في سجون سرية تابعة للاستخبارات المركزية الأمريكية لمدة 3 أعوام، قبل نقله لغوانتانامو في 2006.
وأضافت الصحيفة أن بيركينز أقرت بأنها اطلعت على إفادات الهوساوي لمستجوبيه من عملاء الاستخبارات قبل تحقيقها معه.
ويطعن محاموه في محاكمته أمام محكمة حرب، بدعوى أن الولايات المتحدة لم تكن في حرب ضد تنظيم «القاعدة» إلا بعد وقوع هجمات العام 2001.
الواقع[ عدد التعليقات: 5528 ] نشر منذ 40 دقيقة
ليس للشعب السعودي أو حكومته اي علاقة بهؤلاء ولا نعرفهم ولا نقر أفعالهم ومعروف أن مليشيات القاعدة وداعش أفرادها من جميع دول العالم ولا ننسى أن أمريكا احتجزت وسجنت طلاب مبتعثين مثل حميدان التركي وخالد الدوسري لا هداف ابتزاز سياسي وبكل ظلم وبدون أدلة حقيقية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39482 ] نشر منذ 26 دقيقة
هوساوي وبرناوي وتكروني وغيرهم كثير ,,
,, هؤلاء افارقه جائوا متسللين ، وبعضهم نظاميين ، للحج والعمره وبقوا هنا وتخفوا الى ان مضت عليهم سنوات وحصلوا على الجنسيه السعوديه بطريقة او بأخرى ،،،
,, لذا ياليت يرحلون لبلادهم ، لأن مشاكل المتجنسين زادة عن حدود المعقول بزياده ، داخلياً وخارجياً ,,
,, شوف نسلهم من ذكور وإناث ، ماذا يفعلون داخل البلد ، وكذالك خارج البلد ، وينسبون للسعوديه ,,
,, مصيبه حسبنا الله ونعم الوكيل ,,