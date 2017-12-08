بالفيديو.. تطور جديد في قضية المتحرش المصري مع الخادمة الفلبينية

نايف السالم(صدى):

في تطور جديد، نشرت العاملة الفلبينية التي تعرَّضت للتحرش من جانب مقيم مصري مقطع فيديو جديد لها يكشف ردة فعل زوجة المتحرش بعدما قامت العاملة بنشر الفيديو الأول .

وأظهر الفيديو العاملة وهي تحبس نفسها داخل إحدى غرف المنزل ، فيما تطالبها زوجة المتحرش بفتح الباب ، ولكن العاملة رفضت ، كما طلبت منها زوجة المعتدي أن تفتح الباب لأنها تريد مشاهدة فيديو التحرش .

كما أنها وجهت لها العديد من الأسئلة حول سبب مخاطبتها لمكتب العمل ، ولكن الخادمة لم تتجاوب معها وظلت محتجزة داخل الغرفة ولم تفتح الباب .