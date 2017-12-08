بالفيديو.. تطور جديد في قضية المتحرش المصري مع الخادمة الفلبينية
في تطور جديد، نشرت العاملة الفلبينية التي تعرَّضت للتحرش من جانب مقيم مصري مقطع فيديو جديد لها يكشف ردة فعل زوجة المتحرش بعدما قامت العاملة بنشر الفيديو الأول .
وأظهر الفيديو العاملة وهي تحبس نفسها داخل إحدى غرف المنزل ، فيما تطالبها زوجة المتحرش بفتح الباب ، ولكن العاملة رفضت ، كما طلبت منها زوجة المعتدي أن تفتح الباب لأنها تريد مشاهدة فيديو التحرش .
كما أنها وجهت لها العديد من الأسئلة حول سبب مخاطبتها لمكتب العمل ، ولكن الخادمة لم تتجاوب معها وظلت محتجزة داخل الغرفة ولم تفتح الباب .
alfahd42[ عدد التعليقات: 12940 ] نشر منذ 53 دقيقة
يارب سترك وعفوك ورضاك
alfahd42[ عدد التعليقات: 12940 ] نشر منذ 52 دقيقة
عندك زوجتك وش تبي في خدامه الله يهديك