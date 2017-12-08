” الجارديان ” تكشف سرا جديدا عن نجل القذافي في طرابلس

طرابلس(صدى):

قالت صحيفة ” الجارديان ” أن سيف الإسلام معمر القذافي يسعى للعودة إلى الأضواء بعد سنوات من الاعتقال، ويزعم أنه يقود حملة عسكرية ضد جماعات إرهابية حول طرابلس.

وأكد محرر الشؤون الدولية في صحيفة ” غارديان ” جوليان بورغر إلى أن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كان قد أطلق سراحه في يونيو بعد ست سنوات من سجنه في بلدة الزنتان، عقب “الانتفاضة” التي دعمها حلف الأطلسي عام 2011، وأدت إلى مقتل والده وانقسام البلاد ، بحسب سبوتنيك .

ووصف برجر، نجل القذافي سيف الإسلام، بأنه كان في وقت ما وريثا لنظام والده، وهو خريج كلية لندن للاقتصاد، ويوصف بأنه عصري، اختلط بالمجتمع الراقي البريطاني، وهو متهم في الوقت الراهن بإصدار أوامر لقتل المتظاهرين حين كان أنصار والده يقاتلون باستماتة للحفاظ على السلطة.

وكشف الصحفي البريطاني أن سيف الإسلام القذافي قال في الأسابيع الأخيرة خلال اتصال بشخصية أمريكية يعرفها منذ وقت طويل، إنه هو من قام بجمع القوة التي سيطرت على مدينة صبراتة، وأنه سيمضي إلى طرابلس!