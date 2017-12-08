هذه هي ضوابط ” الصندوق العقاري ” لتنازل المستفيدين لأقاربهم

عادل الحربي(صدى):

قال المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، إنه وضع عدد من الضوابط والمعايير، تدرس من خلالها لجنة خاصة في الصندوق العقاري طلبات المستفيدين الراغبين في التنازل عن ” تمويلهم المدعوم ” لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى.

وأكد الدهمش، أنه يمكن لجميع المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم الاستفادة من خدمة التنازل عن تمويلهم إلى أحد أَقاربهم من الدرجة الأولى، محدداً أقارب الدرجة الأولى بالأب، والأم، وأحد الأبناء، وإحدى البنات، وأحد الإخوان، وإحدى الأخوات، وذلك بحسب الضوابط المتبعة في الصندوق للتنازل.

وأوضح أن من هذه الضوابط، أن يكون ” المستفيد المتنازل ” أحد المستحقين في قوائم الصندوق العقاري، سواءً صدرت له الموافقة، أم لا تزال على قائمة الانتظار وأن يكون ” المتنازل له ” موظفاً أو موظفةً على رأس العمل، وأن تكون لدى ” المتنازل له ” الملاءة المالية والائتمانية، والقدرة على سداد التمويل المدعوم، ولا يمكن التنازل لشخص سبق له الاقتراض من الصندوق في فترة سابقة، وإمكان التنازل للأب، وإلى الابن المتزوج البالغ من العمر 21 عاماً. وإلى الابن غير المتزوج البالغ من العمر 24 عاماً. وإلى الأخ المتزوج البالغ من العمر 21 عاماً.

وإلى اللأخ غير المتزوج البالغ من العمر 24 عاما، وإلى المطلقة التي مضت على طلاقها سنتان. والأرملة (سواءً أكانت: أماً أو أختاً أو ابنةً)، والأخت أو الابنة التي تجاوزت 40 عاماً ولم تتزوج. وإلى الأخت أو الابنة المتزوجة من غير سعودي الجنسية.