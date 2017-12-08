هذه هي نسبة السعوديات العانسات في المملكة
أعلنت هيئة الإحصاء، في تقرير لها عن نتائج مسح الخصائص السكانية في السعودية لعام 2017، أن نسبة السعوديات الإناث 15 سنة فأكثر اللاتي لم يسبق لهن الزواج بلغت 33%، فيما بلغت نسبة المتزوجات 58.8 % ونسبة الأرامل 5.6% ونسبة المطلقات 2.5%.
وأضافت الهيئة أن عدد السعوديات المصنفات عوانس بلغ 230.512 أنثى سعودية، من أصل إجمالي 2.237.983 من السعوديات البالغات من العمر 15 سنة فأكثر اللاتي لم يسبق لهن الزواج.
Ghadi[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب كويس
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 2 ساعتين
أسأل الله أن يرزقهن العفاف والأزواج القنوعين الصالحين.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
حسن[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 2 ساعتين
لابد من السماح بالزواج من الأجانب في أسرع وقت. مو شرط ان تمنح الجنسيه له بسهوله ولكن يمكن اعطاءه مثل الاقامه الدائمة( ليست مشكله).
هذا يساعد في تنميه الدولة. و الله يرزقنا شباب و بنات عزابً بس الغلاء في المهور و الخوف من الطلاق.
abu ammar[ عدد التعليقات: 14515 ] نشر منذ 1 ساعة
الموضوع مكرر