هذه هي نسبة السعوديات العانسات في المملكة 

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة الإحصاء، في تقرير لها عن نتائج مسح الخصائص السكانية في السعودية لعام 2017، أن نسبة السعوديات الإناث 15 سنة فأكثر اللاتي لم يسبق لهن الزواج بلغت 33%، فيما بلغت نسبة المتزوجات 58.8 % ونسبة الأرامل 5.6% ونسبة المطلقات 2.5%.

وأضافت الهيئة أن عدد السعوديات المصنفات عوانس بلغ 230.512 أنثى سعودية، من أصل إجمالي 2.237.983 من السعوديات البالغات من العمر 15 سنة فأكثر اللاتي لم يسبق لهن الزواج.