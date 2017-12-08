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هذه هي نسبة السعوديات العانسات في المملكة 

هذه هي نسبة السعوديات العانسات في المملكة 
علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة الإحصاء، في تقرير لها عن نتائج مسح الخصائص السكانية في السعودية لعام 2017، أن نسبة السعوديات الإناث 15 سنة فأكثر اللاتي لم يسبق لهن الزواج بلغت 33%، فيما بلغت نسبة المتزوجات 58.8 % ونسبة الأرامل 5.6% ونسبة المطلقات 2.5%.

وأضافت الهيئة أن عدد السعوديات المصنفات عوانس بلغ 230.512 أنثى سعودية، من أصل إجمالي 2.237.983 من السعوديات البالغات من العمر 15 سنة فأكثر اللاتي لم يسبق لهن الزواج.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب كويس

[ عدد التعليقات: 586 ] نشر منذ 2 ساعتين

أسأل الله أن يرزقهن العفاف والأزواج القنوعين الصالحين.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 2 ساعتين

لابد من السماح بالزواج من الأجانب في أسرع وقت. مو شرط ان تمنح الجنسيه له بسهوله ولكن يمكن اعطاءه مثل الاقامه الدائمة( ليست مشكله).
هذا يساعد في تنميه الدولة. و الله يرزقنا شباب و بنات عزابً بس الغلاء في المهور و الخوف من الطلاق.

[ عدد التعليقات: 14515 ] نشر منذ 1 ساعة

الموضوع مكرر

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