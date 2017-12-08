اختتام البرنامج التدريبي ” الإدارة المحلية ” بإمارة جازان

تركي السالم(صدى):

أختمت إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتخطيط والتطوير في إمارة منطقة جازان أمس, البرنامج التدريبي ” الإدارة المحلية ” الذي نظمته بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، وذلك في القاعة الكبرى بمقر الإمارة ، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان المكلف محمد بن سعيد الحجري.

وأكد الحجري حرص واهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، بتدريب موظفي الجهات ومنسوبي الإمارة والتحاقهم بدورات متخصصة بمجال عملهم ومنها برنامج ” الإدارة المحلية ” لجميع موظفي وكالة التنمية وسكرتارية المجالس المحلية بالمحافظات الذي يسهم في تطوير قدراتهم العملية واكسابهم مهارات جديدة في تحديد الوحدات المحلية في عملية التنمية.

وفِي ختام البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة يومين وشارك فيه 20 متدربا , جرى تكريم المشاركين والجهات المنظمة والداعمة.