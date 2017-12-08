بالفيديو.. محمد البكيري: أفضل عدم مشاركة المنتخب الأول في دورة الخليج

نواف السالم(صدى):

قال الناقد الرياضي محمد البكيري، إنه يفضل أن لا يشارك المنتخب الأول لكرة القدم في دورة الخليج.

وأضاف البكيري، خلال لقائه ببرنامج ” آخر شوط” أنه يمكن مشاركة المنتخب الثاني في الدورة لدعم الكرة الكويتية بعد رفع الإيقاف عنها.