بالفيديو.. محمد البكيري: أفضل عدم مشاركة المنتخب الأول في دورة الخليج
قال الناقد الرياضي محمد البكيري، إنه يفضل أن لا يشارك المنتخب الأول لكرة القدم في دورة الخليج.
وأضاف البكيري، خلال لقائه ببرنامج ” آخر شوط” أنه يمكن مشاركة المنتخب الثاني في الدورة لدعم الكرة الكويتية بعد رفع الإيقاف عنها.
محمد البكيري:
أفضل أن لا يشارك المنتخب الأول في دورة الخليج
دباس الدوسري:
غياب المنتخب الكويتي يأثر على دورة الخليج@m_bukairy – @dbasdosari1#اخر_شوط pic.twitter.com/qY7dRNDZZY
— آخر شوط (@AkherShot) ٧ ديسمبر، ٢٠١٧
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