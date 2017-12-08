رئيس اتحاد كرة القدم يعين نواف التمياط نائباً له

نواف السالم(صدى):

أصدر رئيس اتحاد كرة القدم عادل بن محمد عزت أمس، قراراً بتعيين نواف التمياط نائباً لرئيس الاتحاد، والمهندس صالح الجاسر، ولؤي السبيعي، وحمزة إدريس، وياسر المسحل، وتركي العجمة، أعضاء في مجلس الإدارة، لينضموا بذلك إلى قائمة أعضاء المجلس التي تضم عمر باخشوين، وسامي الجابر، والدكتور خالد بانصر، ونزيه النصر.

وجاء قرار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد قراره بقبول استقالة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مريح المريح، ومحمد الزهراني، والدكتور خالد المقرن، وموسى الزياد، وياسر المسحل، الذين تقدموا بخطابات استقالتهم من عضوية المجلس، ومن المناصب الأخرى التي يشغلونها في الاتحاد، وذلك استناداً إلى الفقرة 11 من المادة الثالثة والثلاثين من النظام الأساسي، وبعد الإطلاع على قرار الجمعية العمومية غير العادية الصادر اليوم الخميس 19 ربيع الأول 1439 الموافق 7 ديسمبر 2017 بتأييد قرار مجلس إدارة الاتحاد بإقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله البرقان من عضوية المجلس.

ووجه رئيس الاتحاد السعودي الأمانة العامة في الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ القرارات، وتعميمها على كل الجهات المعنية للعمل بموجبها.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره لأعضاء مجلس الإدارة السابقين لما قدموه من جهود كبيرة، وعمل مثمر ساهم في تحقيق العديد من الانجازات، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

وتمنى رئيس الاتحاد السعودي للأعضاء المنضمين لمجلس الإدارة النجاح في مهمتهم الجديدة، داعياً إياهم إلى بذل أقصى الجهود لمواكبة الدعم السخي الذي يجده الاتحاد السعودي من مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وكذلك الاهتمام المباشر الذي يحظى به من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.