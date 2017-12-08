قوات الأمن التونسية تلقي القبض على ثلاثة عناصر إرهابية

تونس(صدى):

ألقت قوات الأمن التونسية القبض على ثلاثة عناصر إرهابية بمحافظتي تونس والمهدية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية اليوم، أن عناصرها بمدينتي العقبة بمحافظة تونس العاصمة والجم بمحافظة المهدية، ألقوا القبض على العناصر الإرهابية الثلاثة الذين تعمدوا تنزيل صور ومقاطع فيديو وتدوينات بحساباتهم الخاصة عبر شبكة التواصل الاجتماعي تمجد تنظيم ” داعش ” الإرهابي وتحرض على الإرهاب وتكفر الدولة.

وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.