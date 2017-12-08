هيئة الرياضة تخفض قيمة تذاكر المنصة لفئتيها الذهبية والفضية بما نسبته 40 %

نواف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن تخفيض قيمة تذاكر المنصة لفئتيها الذهبية والفضية بما نسبته 40 % من الحد الأدنى لسعرها مع استمرار السعر السابق للحد الأعلى.

وقال بيان صادر عن الهيئة إن “معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اتخذ هذا القرار ليشمل جميع ملاعب الهيئة العامة للرياضة بمختلف مناطق المملكة التي تحتضن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، وذلك حرصاً من معالي رئيس المجلس على تسهيل جميع الجوانب المحفزة لمزيد من الحضور الجماهيري وبما يحقق المزيد من الدخل المناسب للأندية”.

يذكر أن الهيئة أعلنت العديد من القرارات الخاصة بتحسين بيئة الملاعب وتحويلها إلى بيئة محفزة ويجري العمل حالياً وبصورة كبيرة على الإجراءات التنفيذية لتطوير وتحسين هذه البيئة .