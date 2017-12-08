 انعقاد الجولة الثانية للمشاورات السعودية الروسية حول مكافحة الإرهاب في موسكو

عُقد في العاصمة الروسية موسكو الْيَوْمَ اجتماع الجولة الثانية للمشاورات السعودية – الروسية حول مكافحة الاٍرهاب.

وقد ترأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية الروسي المسؤول عن مكافحة الاٍرهاب أوليغ فلاديميروفيتش سيرومولوتوف.

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.