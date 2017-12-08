خاتم ماسي بيد ” ريهانا ” يثير التساؤلات

نورة الشهري(صدى):

ظهرت المطربة العالمية ريهانا، خلال أحد التجمعات التي شهدتها مدينة نيويورك الأمريكية مساء أمس الأربعاء، وهي ترتدي خاتمًا ماسيًا كبيرًا بيدها اليسرى.

وسلَطت الصحف العالمية، الضوء على هذا الخاتم الماسي، وربطته بعلاقتها العاطفية مع ابن أحد رجال الأعمال المعروفين بالمملكة، معتبرة أن صديقها تقدم لخطبتها.

وقالت الصحيفة إنَّ المغنية الأمريكية لم تحاول إخفاء خاتمها أثناء وجودها بحديقة ميدان ” ماديسون ” ، بل كان من الواضح أنها تريد أن تريه للجميع.

وأقرت الصحيفة بأنه من الممكن أن تكون ريهانا هي التي اشترت لنفسها هذا الخاتم، إلا أنَّ سعادة المغنية بعلاقتها الجديدة بصديقها السعودي يجعل من الصعب على الجميع أن لا يفكر في أنها تستعد فعلًا للزواج منه.