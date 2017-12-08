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بالفيديو.. لجنة الكرة الذهبية تهدي كرستيانو رونالدو هدية غير متوقعة لابنته

بالفيديو.. لجنة الكرة الذهبية تهدي كرستيانو رونالدو هدية غير متوقعة لابنته
ماجد محمد(صدى):

أهدت اللجنة المنظمة لحفل جائزة الكرة الذهبية هدية صادمة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تتويجه ، وهي قميص يحمل الكرات الذهبية التي فاز بها صاروخ ماديرا طوال أعوام احترافه لكرة القدم .

حيث سلمت اللجنة الهدية لرونالدو ليهديها إلى صديقته جورجينا رودرجيز ليصبح قميص ابنتها الرضيعة ، التي وضعتها منذ أسابيع قليلة ، ليحتفلا بزواجهمها بعد انتهاء دوري كأس العالم للعام المقبل .

يذكر أنه تم تتويج اللاعب الأرجنتيني كرستيانو رونالدو بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2017 وذلك للمرة الخامسة على التوالي .


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