بالفيديو.. لجنة الكرة الذهبية تهدي كرستيانو رونالدو هدية غير متوقعة لابنته

ماجد محمد(صدى):

أهدت اللجنة المنظمة لحفل جائزة الكرة الذهبية هدية صادمة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تتويجه ، وهي قميص يحمل الكرات الذهبية التي فاز بها صاروخ ماديرا طوال أعوام احترافه لكرة القدم .

حيث سلمت اللجنة الهدية لرونالدو ليهديها إلى صديقته جورجينا رودرجيز ليصبح قميص ابنتها الرضيعة ، التي وضعتها منذ أسابيع قليلة ، ليحتفلا بزواجهمها بعد انتهاء دوري كأس العالم للعام المقبل .

يذكر أنه تم تتويج اللاعب الأرجنتيني كرستيانو رونالدو بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2017 وذلك للمرة الخامسة على التوالي .