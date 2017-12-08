تفاصيل جديدة حول موت ” الزوكا ” قيادي حزب المؤتمر اليمني

فهمي محمد(صدى):

وصل جثمان القيادي بحزب المؤتمر اليمني البارز ” عارف الزوكا ” ، مساء يوم الخميس، إلى مستشفى مدينة عتق، قادمًا من العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر طبي بالمستشفى، إن المستشفى استقبل الجثمان حيث أودع هناك؛ تمهيدًا لتشييعه صباحًا صوب مسقط راسه بمدينة ” شبوة ” .

وقال مقربون من ” الزوكا ” ، إن الجثمان تم استلامه من ثلاجة المستشفى العسكري بصنعاء موضحين انه وبالاطلاع على الجثة تبين أنها تعرضت لإطلاق نار من مسافة قريبة.

وبحسب المصادر فقد أصيب جثمان الزوكا بستة أعيرة نارية تفرقت بين القدمين والبطن واصابت احدى الأعيرة النارية يده اليسرى.

ويُرجح سبب إطلاق النار إلى أن الزوكا تعرض لعملية تصفية عقب عملية استسلام ولم يقتل خلال مواجهة مسلحة.

ومن المقرر ان يتم تشييع الجثمان صباح الجمعة بمدينة عتق وصولا إلى مديرية الصعيد اليمنية.

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