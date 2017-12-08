نجل ” صالح ” يستقبل قيادات حزب المؤتمر في منزله لتقديم واجب العزاء

أبوظبي(صدى):

استقبل العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح اليوم الخميس عدداً من القيادات السياسية ورجال الأعمال ، الذين وصلوا لتقديم واجب العزاء في استشهاد والده الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ، في منزله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي .

حيث استقبلهم إلى جانب العميد أحمد الابن الأكبر لصالح ، توفيق محمد عبدالله صالح وعدد كبير من المشائخ والقيادات السياسية ورجال الأعمال .

وحضر العزاء رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب المؤتمر الشعبي الشيخ سلطان سعيد البركاني ، ومحافظ تعز السابق شوقي أحمد هائل سعيد ، بالإضافة إلى حضور القيادي بحزب المؤتمر عادل الشجاع ، وعدد كبير من المسؤولين المؤيدين للراحل الذي فجر انتفاضة صنعاء ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية .