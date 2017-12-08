اختتام فعاليات ملتقى التخصصات والوظائف

عادل الحربي(صدى):

اختتمت هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة اليوم الخميس، فعاليات ملتقى التخصصات والوظائف CYC 2030 العالمي، الذي يهدف إلى خلق وتوليد الوظائف المناسبة وفق رؤية المملكة 2030، وذلك بحضور أكثر من 35 خبير و 5000 شاب وفتاة من كافة أنحاء المملكة، وذلك بفندق الفيصلية بالرياض.

وأوضح محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عمر البطاطي، أن تهيئة الشباب والفتيات بالمملكة نحو احتياجات سوق العمل من الوظائف المستقبلية هي أفضل وسيلة للحد من البطالة كونه أهم أهداف الهيئة التي سعت لتحقيقها بنجاح من خلال هذا الملتقى.

وأكد البطاطي، علي أهمية مشاركة الشباب في صناعة مستقبلهم بما يتناسب ورؤية المملكة 2030 وتعريفهم بأهم المبادرات التي تطلقها الهيئة والقطاعات الحكومية لبناء المستقبل الوظيفي والمهني، مما سيساهم في استثمار طاقاتهم لبناء مستقبل متميز لسوق العمل السعودي، والحد من البطالة المستقبلية من خلال توجيههم مهنيا بشكل صحيح .