نواف التمياط نائباً لرئيس اتحاد الكرة
أصدر رئيس الاتحاد السعودي الدكتور خالد عزت قراراً بتعيين نواف التمياط نائباً لرئيس الاتحاد مع المهندس صالح الجاسر، بالإضافة إلى تعيين لؤي السبيعي ، وتركي العجمة وحمزة إدريس كأعضاء في مجلس الإدارة .
وقبل ” عزت ” استقالة الأعضاء السابقين مريح المريح و محمد الزهراني و موسى الزياد و الدكتور خالد المقرن وياسر المسحل .
يذكر أنه قرَر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي آل الشيخ، إعفاء رئيس الاتحاد السعودي للرياضة اللاسلكية والتحكم عن بعد العقيد فهد بن محمد الزكري .
32[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 37 دقيقة
باقي ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب ونواف العابد والمعيوف كنو والفرج البريك وعطيف لا ننساه بعد وتزعلون علينا
سبحان الله ما فيه كفاءات الا في الهلال !؟ يشيلون هلالي ويحطون هلالي بداله ! لا يفكرون انهم بيلعبون في الدوري ومسوين عملية تدوير !؟ للأسف كلما تفاءلنا وقلنا بتخلص رياضتنا من سيطرت الهلاليين نفاجئ بالعكس! لاحول ولا قوة إلا بالله..
واخيرا
استفسار فقط كيف يستقيل أعضاء الاتحاد السعودي ولا يتم انتخاب مجلس جديد بانتخابات جديدة
كذألك المسحل استقال كيف اعادة انتخابه ؟