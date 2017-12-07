نواف التمياط نائباً لرئيس اتحاد الكرة

طلال الغامدي(صدى):

أصدر رئيس الاتحاد السعودي الدكتور خالد عزت قراراً بتعيين نواف التمياط نائباً لرئيس الاتحاد مع المهندس صالح الجاسر، بالإضافة إلى تعيين لؤي السبيعي ، وتركي العجمة وحمزة إدريس كأعضاء في مجلس الإدارة .

وقبل ” عزت ” استقالة الأعضاء السابقين مريح المريح و محمد الزهراني و موسى الزياد و الدكتور خالد المقرن وياسر المسحل .

يذكر أنه قرَر رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأستاذ تركي آل الشيخ، إعفاء رئيس الاتحاد السعودي للرياضة اللاسلكية والتحكم عن بعد العقيد فهد بن محمد الزكري .