بالفيديو.. مترجمة لغة إشارة زائفة تحتال على الشرطة الأمريكية

واشنطن(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية عن تظاهر مترجمة لغة إشارة زائفة بالترجمة أثناء مؤتمر صحفي لإعلان اعتقال قاتل متسلسل.

وأصدرت شرطة تامبا، إعلاناً كبيراً على علاقة بسلسلة من عمليات القتل في منطقة سيمينول هايتس، لتأتي ” ديرلين روبرتس ” وتتظاهر بأنها مترجمة لغة إشارة، لكن ترجمتها كانت غامضة، بحسب النسخة العربية من شبكة ” CNN ” .

وقالت شرطة المدينة إن المترجمة الزائفة من شركة متعاقدة تعتمد عليها للحصول على مترجمين، حيث اعترفت الشرطة بأنها لم تقم بواجبها لسؤال السيدة عند وصولها.

ويذكر أن والدة أحد الضحايا صماء، وكانت بين الحضور، لكن لم تفهم شيئًا من إشارات ” روبرتس ” الغامضة، بحسب ما ذكرت لوسائل الإعلام.