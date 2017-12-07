الإعلام الأمريكي يُشيد بحفل هبة طوجي الاستعراضي بالمملكة

أماني الغامدي(صدى):

أشادت وسائل إعلام أمريكية، بالحفل الاستعراضي المخصص للنساء فقط، وأقيم بالمملكة لأول مرة، مؤكدة أن هذا الحدث يعطي مثالًا عن التغيير الذي حصل في المملكة من الإصلاحات التي أدخلها صاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان ولي العهد .

وأشارت شبكة ” إن بي سي نيوز ” الأمريكية، إلى أنّ الحفل حضره آلاف من الشابات اللاتي أظهرن حفاوة واضحة بالحفل وتفاعلن مع إيقاعات الأغاني التي أدتها المطربة اللبنانية هبة طوجي.