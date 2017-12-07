الإعلام الأمريكي يُشيد بحفل هبة طوجي الاستعراضي بالمملكة
أشادت وسائل إعلام أمريكية، بالحفل الاستعراضي المخصص للنساء فقط، وأقيم بالمملكة لأول مرة، مؤكدة أن هذا الحدث يعطي مثالًا عن التغيير الذي حصل في المملكة من الإصلاحات التي أدخلها صاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان ولي العهد .
وأشارت شبكة ” إن بي سي نيوز ” الأمريكية، إلى أنّ الحفل حضره آلاف من الشابات اللاتي أظهرن حفاوة واضحة بالحفل وتفاعلن مع إيقاعات الأغاني التي أدتها المطربة اللبنانية هبة طوجي.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 301 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياسلام
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6371 ] نشر منذ 1 ساعة
ياعيني هذا اللي يسعون له ويبونه الآممريكان وغيرهم😊
sma_abha[ عدد التعليقات: 668 ] نشر منذ 60 دقيقة
حسبنا الله وكفى
اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
لاحول ولا قوة إلا بالله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 32 دقيقة
ابك كيف حفل استعراضي…..؟
يعني الحجية هبة طوجي رقصت رقصة الستربطيز المشهوره بأمريكا…؟
افتونا يا قوم