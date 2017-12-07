جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن 3 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير شؤون الكلية: درجة البكالوريوس في أيّ مجال ذي صلة، أو ما يعادلها.

– مدير خدمات المجتمع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، والتسويق).

– محلل مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والمحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2017م.

وقالت الجامعة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــــا)